 Vodafone’da coştu – Fotomaç – 31 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Vodafone’da coştu

    Vodafone’da coştu

    Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon taşındığı yeni evi 'da rakiplere gol olup yağmaya devam ediyor.

    Kendi sahasında oynadığı 18. karşılaşmada da gol atan Kartal düne kadar 40 kez ağları sarsmıştı. filelerini de 4 kez havalandırarak bu rakamı 44'e çıkardı. evinde 2.4 gollük müthiş ortalaması tutturdu. Taraftarlar da takımlarının golleriyle coştukça coşuyor.

    BU SEZON İLK KEZ 5
    Beşiktaş, Süper Lig'de Aytemiz Alanya'ya hem içeride hem de dışarıda 4 atmıştı. Siyah-beyazlılar dün Atiker Konyaspor'a 5 gol kaydederek bu sezon en skorer maçını oynadı. Bu arada Konyaspor'da geride kalan 18 haftada kalesinde 18 gol görmüştü. Ancak Aykut Kocaman'ın öğrencileri dün akşam 90 dakikada 5 gol yiyince bu rakam 23'e çıktı.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vodafone’da coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.