Vodafone’da coştu
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon taşındığı yeni evi Vodafone Arena'da rakiplere gol olup yağmaya devam ediyor.
BU SEZON İLK KEZ 5
Beşiktaş, Süper Lig'de Aytemiz Alanya'ya hem içeride hem de dışarıda 4 atmıştı. Siyah-beyazlılar dün Atiker Konyaspor'a 5 gol kaydederek bu sezon en skorer maçını oynadı. Bu arada Konyaspor'da geride kalan 18 haftada kalesinde 18 gol görmüştü. Ancak Aykut Kocaman'ın öğrencileri dün akşam 90 dakikada 5 gol yiyince bu rakam 23'e çıktı.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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