 Oğuzhan yine boş geçmedi – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Oğuzhan yine boş geçmedi

    Oğuzhan yine boş geçmedi
    Siyah-beyazlıların orta sahasındaki maestrosu Oğuzhan Özyakup dün harika futbolunu 1 de golle süsledi. Genç yıldızın kariyerinde Gaziantep ve Atiker Konya'ya 3'er golü vardı. Dünkü sayısıyla en çok gol attığı takım Konyaspor (4) oldu. Ozi maç sonunda taraftara bu sezon da şampiyonluk sözü verdi.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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