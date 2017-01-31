''Her şeyi yaptık''
Tecrübeli hoca, “Hücumda ve savunmada iyiydik. Güzel maç oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum” derken, Cenk’in ilk golünün olağanüstü olduğunu belirtti.
SAYGI DUYUYORUM AMA...
Üçüncü golü bulduktan sonra oyunu kopardıklarını kaydeden tecrübeli hoca, hat-trick yapan Cenk Tosun için de "İlk golü olağanüstüydü. Bufün iyi oynadı Daha çok koşmalı, daha hareketli olmalı. Potansiyeli var ama" dedi. Aykut Kocaman'ın hakemle ilgili yorumlarını da değerlendiren Güneş, "Saygı duyuyorum. Tosic'in pozisyonunda top dize çarpıyor. Faul dediği pozisyon da faul değildi" diye konuştu.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
''Her şeyi yaptık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.