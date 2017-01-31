''Her şeyi yaptık''

Tecrübeli hoca, “Hücumda ve savunmada iyiydik. Güzel maç oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum” derken, Cenk’in ilk golünün olağanüstü olduğunu belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş zor bir rakibe karşı güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Konyaspor uyumlu, uzun senedir beraber oynayan bir takım. Ama biz onların bu oyun anlayışına hazırdık. Rakibe baskı yaptık, kanatları kapattık, top kazandık. Kanatlardan ve ara toplarla pozisyon bulduk. Hem hücumda hem savunmada iyiydik. Bu da skoru getirdi" diye konuştu.



SAYGI DUYUYORUM AMA...

Üçüncü golü bulduktan sonra oyunu kopardıklarını kaydeden tecrübeli hoca, hat-trick yapan Cenk Tosun için de "İlk golü olağanüstüydü. Bufün iyi oynadı Daha çok koşmalı, daha hareketli olmalı. Potansiyeli var ama" dedi. Aykut Kocaman'ın hakemle ilgili yorumlarını da değerlendiren Güneş, "Saygı duyuyorum. Tosic'in pozisyonunda top dize çarpıyor. Faul dediği pozisyon da faul değildi" diye konuştu.