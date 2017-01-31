Güneş eşitledi
Şenol Güneş ile Aykut Kocaman'ın teknik adam olarak 15. karşılaşmasında gülen Şenol Güneş oldu.
AÇIK ARA FAVORİ
İddaa, şampiyonluk oranlarını yeniledi. Beşiktaş 1.55 oranıyla en büyük favori olarak gösterildi. G.Saray 3.50 oranla ikinci sırada yer alırken, ligin sürpriz ekibi Başakşehir'e 3.75 oran belirlendi. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ise 6.00 oran verildi.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:46
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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