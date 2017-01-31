Güneş eşitledi

Şenol Güneş ile Aykut Kocaman'ın teknik adam olarak 15. karşılaşmasında gülen Şenol Güneş oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Kocaman'ı 5. kez devirirken, meslektaşı ile galibiyet sayılarını da eşitledi. İki teknik adam arasındaki diğer 10 maçın 5'ini Aykut Kocaman kazanırken, 5 mücadele ise berabere bitti.



AÇIK ARA FAVORİ

İddaa, şampiyonluk oranlarını yeniledi. Beşiktaş 1.55 oranıyla en büyük favori olarak gösterildi. G.Saray 3.50 oranla ikinci sırada yer alırken, ligin sürpriz ekibi Başakşehir'e 3.75 oran belirlendi. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ise 6.00 oran verildi.