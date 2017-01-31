 Ersan 18’de yok – Fotomaç – 31 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ersan 18’de yok

    Ersan 18’de yok
    Hebei China Fortune'dan kiralık olarak yuvasına dönen Ersan Gülüm'ün dün 18 kişilik maç kadrosunda olması bekleniyordu. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, 29 yaşındaki futbolcuyu Atiker Konyaspor karşısında kullanmayı düşünmedi. mücadeleyi bir diğer transfer Demba Ba ile izledi.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ersan 18’de yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.