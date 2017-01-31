Bunlar uzaylı!
Kartal muhteşem futboluyla adeta, “Dünyada hiçbir takım böyle oynayamaz. Bunlar uzaylı olmalı” dedirtti. Beşiktaş, ligin en az gol yiyen takımlarından Atiker Konya'yı Babel, Oğuzhan ve Cenk'in (3) sayılarıyla 5-1 yenerek liderliği geri aldı.
İkinci yarıda sahnede Cenk Tosun vardı. Yıldız futbolcu 50'de topu aldı, müthiş döndü, süper vurdu: 3-0. Cenk Tosun 56'da bu kez kafayla skoru 4-0 yaptı. Tosic 63'te kendi kalesine atarken, son sözü 83'te penaltıdan yine Cenk Tosun söyledi: 5-1. Konyasporlular ilk yarıda net bir penaltılarını vermediği gerekçesiyle hakem Özgür Yankaya'ya tepki gösterdi. Beşiktaş bu galibiyetle, kupada pazar günkü Fenerbahçe derbisi için moral depoladı.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:18
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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