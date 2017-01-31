 Bunlar uzaylı! – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Bunlar uzaylı!

    Bunlar uzaylı!

    Kartal muhteşem futboluyla adeta, “Dünyada hiçbir takım böyle oynayamaz. Bunlar uzaylı olmalı” dedirtti. , ligin en az gol yiyen takımlarından Atiker Konya'yı Babel, Oğuzhan ve Cenk'in (3) sayılarıyla 5-1 yenerek liderliği geri aldı.

    kasırgası iyice sert esmeye başladı. Ligde son üç maçını kazanan siyah-beyazlı takım, dün gece de güçlü rakibi Atiker Konyaspor'a gol yağdırarak 4'te 4 yaptı. Kartal, buz gibi havaya rağmen Vodafone Arena'ya koşan coşku dolu 27 bin taraftarının desteğiyle 5-1'lik müthiş bir galibiyete imza atarken, bir gün aradan sonra Medipol Başakşehir'den liderliği geri aldı. Soğuk geceyi ısıtan gollerin ilkini 9'da Babel attı. 28'de Oğuzhan farkı ikiye çıkardı.

    İkinci yarıda sahnede Cenk Tosun vardı. Yıldız futbolcu 50'de topu aldı, müthiş döndü, süper vurdu: 3-0. Cenk Tosun 56'da bu kez kafayla skoru 4-0 yaptı. Tosic 63'te kendi kalesine atarken, son sözü 83'te penaltıdan yine Cenk Tosun söyledi: 5-1. Konyasporlular ilk yarıda net bir penaltılarını vermediği gerekçesiyle hakem Özgür Yankaya'ya tepki gösterdi. Beşiktaş bu galibiyetle, kupada pazar günkü Fenerbahçe derbisi için moral depoladı.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:18
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