Bunlar uzaylı!

kasırgası iyice sert esmeye başladı. Ligde son üç maçını kazanan siyah-beyazlı takım, dün gece de güçlü rakibi Atiker'a gol yağdırarak 4'te 4 yaptıKartal, buz gibi havaya rağmen Vodafone Arena'ya koşan coşku dolu 27 bin taraftarının desteğiyle 5-1'lik müthiş bir galibiyete imza atarken, bir gün aradan sonra Medipol'denSoğuk geceyi ısıtan gollerin ilkini 9'daattı. 28'defarkı ikiye çıkardı.İkinci yarıda sahnede Cenk Tosun vardı. Yıldız futbolcu 50'de topu aldı, müthiş döndü, süper vurdu: 3-0. Cenk Tosun 56'da bu kez kafayla skoru 4-0 yaptı. Tosic 63'te kendi kalesine atarken, son sözü 83'te penaltıdan yinesöyledi:Konyasporlular ilk yarıda net bir penaltılarını vermediği gerekçesiyle hakem'ya tepki gösterdi. Beşiktaş bu galibiyetle, kupadaiçin moral depoladı.