 Bu ligin Ağası! – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Bu ligin Ağası!

    Bu ligin Ağası!

    ‘Zor geçer’ denilen Konya’yı 5’ledi. Medipol Başakşehir’in 2 G.Saray’ın 5, F.Bahçe’nin 9 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

    Futbol, gol, şov, Quaresma, Babel, Atiba, Cenk Tosun, Talisca, diğerleri ve muhteşem taraftar... 'da yine büyük bir gösteri vardı. , 'Zor geçer' denilen Atiker Konyaspor karşılaşmasını 5 golle kazanırken oynadığı futbolla rakiplerine "Bu ligin ağası benim" mesajını verdi. Kartal, maça öyle bir baskıyla başladı ki Fabri'nin kırmızı kazak giydiğini sadece stattaki 25 bin taraftar gördü. İlk 15 dakikada topla oynama yüzdesi 80'e 20 Beşiktaş lehineydi. 25 dakika sonunda siyah-beyazlılar rakip kaleyi 10 kez yoklamıştı bile. Beşiktaş bu şekilde başladığı maçta 9'da Babel ile 1-0 öne geçti. 28'de Oğuzhan farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken futbol şov 2. devrede de sürdü.

    BEŞİKTAŞ ÇOK FARKLI
    Kartal, 50 ve 56. dakikalarda skoru 4-0 yaparak rahatladı. 63'te Tosic kendi kalesine attı: 4-1 83'te Cenk Tosun penaltıdan skoru belirledi: 5-1. Kartal 5 gollük görkemli zaferiyle puanını 44'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. 39 golle ligin en skorer takımı olan Kartal; Başakşehir'in 2, Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin 9 puan önünde tahtına kuruldu. Geçtiğimiz sezon "O sene bu sene, bundan sonra her sene" diyen Beşiktaşlılar şimdiden o mesajı vermeye başladı: "3. yıldız geliyor"
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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