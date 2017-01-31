Bu ligin Ağası!
‘Zor geçer’ denilen Konya’yı 5’ledi. Medipol Başakşehir’in 2 G.Saray’ın 5, F.Bahçe’nin 9 puan önünde zirvedeki yerini korudu.
BEŞİKTAŞ ÇOK FARKLI
Kartal, 50 ve 56. dakikalarda skoru 4-0 yaparak rahatladı. 63'te Tosic kendi kalesine attı: 4-1 83'te Cenk Tosun penaltıdan skoru belirledi: 5-1. Kartal 5 gollük görkemli zaferiyle puanını 44'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. 39 golle ligin en skorer takımı olan Kartal; Başakşehir'in 2, Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin 9 puan önünde tahtına kuruldu. Geçtiğimiz sezon "O sene bu sene, bundan sonra her sene" diyen Beşiktaşlılar şimdiden o mesajı vermeye başladı: "3. yıldız geliyor"
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:05
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
Bu ligin Ağası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.