 Beşiktaş, Demba Bay'yı KAP'a bildirdi – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Beşiktaş, Demba Bay'yı KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Demba Bay'yı KAP'a bildirdi

    Beşiktaş Kulübü, Çin'in Shanghai Shenhua takımında forma giyen eski futbolcusu Demba Ba'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

    Beşi·ktaş Futbol Yatırımları Sanayi· ve Ti·caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Demba Ba'nın 31 Mayıs 2017'ye kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir." denildi.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise Senegalli futbolcu için "Yuvana hoş geldin Demba Ba" ifadesi kullanıldı.

    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:15
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