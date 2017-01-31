Beşiktaş, Demba Bay'yı KAP'a bildirdi

Beşi·ktaş Futbol Yatırımları Sanayi· ve Ti·caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada,

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise Senegalli futbolcu için "Yuvana hoş geldin Demba Ba" ifadesi kullanıldı.