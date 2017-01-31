Beşiktaş, Demba Ba'yı KAP'a bildirdi
Beşiktaş Kulübü, Çin'in Shanghai Shenhua takımında forma giyen eski futbolcusu Demba Ba'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise Senegalli futbolcu için "Yuvana hoş geldin Demba Ba" ifadesi kullanıldı.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 18:08
- Beşiktaş, Demba Ba'yı KAP'a bildirdi
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taraftar sattı cunki cok iyi para getirdi geri aldı cunki bes kurus para vermıyecek sıfır zarar aydınlandın mı sımdı :D
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AKPINAR TFF HAKKINDA KAMPANYA BASLATILMALI VE BINLERCE SUC DUYURUSU YAPILMALI.SAVCILAR GÖREVE
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elf ligde en çok ceza sahasına giren takım Beşiktaş bu yüzden o penaltılar gayet normal
Beşiktaş, Demba Ba'yı KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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