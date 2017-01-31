 Bay Asist Quaresma – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Bay Asist Quaresma

    Bay Asist Quaresma

    Kartal’ın Portekizli futbol cambazı dün yine futbol resitali sundu Q7, Oğuzhan ve Cenk Tosun’un gollerinin pasını verdi. 9 asisti var.

    Siyah-beyazlı takımın yıldız ismi Ricardo Quaresma dün yine döktürdü. 33 yaşındaki futbolcu 'rabona' pasları, rakibin belinin suyunu alan çalımları, artistik şovlarıyla tribünleri ayağa kaldıran isimdi. Büyük bir futbol sanatçısı olan Q7, istatistik hanesini de doldurmaya devam etti. Portekizli futbolcu, Oğuzhan ve Cenk Tosun'un gollerinde pası veren isimdi. Toplam asist sayısı 9 oldu.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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