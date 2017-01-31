 Atiba mucizevi şekilde iyileşti – Fotomaç – 31 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Atiba mucizevi şekilde iyileşti

    Atiba mucizevi şekilde iyileşti
    Kartal'da sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmeyen 'biyonik adam' olduğunu bir kez daha kanıtladı. 33 yaşındaki futbolcunun önceki gece saatlerinde oynama ihtimali belirdi. Teknik direktör Şenol Güneş dün öğlen Atiba'ya sordu, "Hazırım" cevabı alınca da onu 11'de sahaya sürdü.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiba mucizevi şekilde iyileşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.