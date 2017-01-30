Yabancı ihlali yok

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor'u 5-1 yendiği maçta kadrosunda Türk Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan 12 futbolcu bulundurması değişik iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

10 YABANCI + 2 GURBETÇİ

Kadrosunda 10 yabancı (Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Quaresma, Atiba, Talisca, Babel, Mitrovic, Beck) ve yabancı milli takımları seçen 2 gurbetçi bulunduran (Gökhan İnler, Aras Özbiliz) bulunduran siyah-beyazlıların yabancı kuralı ihlali yaptığı iddia edildi.

11 YABANCI İLK 11 OYNAYABİLİYOR

Yeni planlamaya takımlar istedikleri takdirde sahaya 11 yabancı oyuncu ile çıkabilecekler ancak 18 kişilik maç kadrosunda 7 yerli futbolcu bulundurmak zorunlu olacak.

Bu 7 oyuncunun ise birisi altyapıdan çıkmış olmak zorunda. Öte yandan Türk asıllı olup yabancı milli takımlarda forma giyen futbolcular ise yabancı futbolcu sayılacak.

Konyaspor maçı kadrosunda 8 Türk oyuncu bulunduran Beşiktaş'ta Tolgay, Aras ve Gökhan İnler'in Türk Milli Takımı'nı seçmedikleri için kafa karışıklığı yaşandı.

TOLGAY,GÖKHAN VE ARAS YERLİ STATÜSÜNDE

Ancak milli takım seçimini, değişen yabancı kuralından önce yapan gurbetçiler statüye göre yabancı sayılmıyor. Buna göre milli takım tercihlerini çok önceden yapan Gökhan İnler, Aras ve Tolgay'ın yerli statüsünde sayıldığı belirtildi.

İŞTE TFF'NİN O MADDESİ

"2015 – 2016 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından önce başka ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş futbolcular açısından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz. Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise Türkiye A Milli Takımının en az bir resmi müsabakasında oynadıktan sonra bu kapsamda listeye yazılabilirler"



İşte Kartal'ın Konyaspor maçı kadrosu:



