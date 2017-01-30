Vodafone Arena'da penaltı itirazları!
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.
Mücadelenin 45. dakikasında gelişen Konyaspor atağında sağ kanattan Skubic'in açtığı ortaya Tosic ceza sahası çizgisinin hemen içinde elle müdahale etti. Konyalı futbolcular hakem Özgür Yankaya'ya itiraz ettiler. Ancak Yankaya pozisyonda devam kararı verdi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:59
- 2 gol zam için yetmedi
Toplam 9
Yorum
özgür SELÇUK inan 3.5 alıyorsa bu takımda bana ğöre EL FRENİ Buruma 5 almalı
- İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi
Toplam 18
Yorum
f maç hangi kanalda?
- Fener ağır hasta!
Toplam 75
Yorum
SÜPRİZİMİZ VAR (BJK) V.DEMİREL VODAFONE ARENAYA BEKLENİYORSUN..SAKIN VAZCAYMA SAKATIM AYAKLARIYLA..KULAKLARIN ÇINLAYACAK..
Vodafone Arena'da penaltı itirazları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.