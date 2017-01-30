 Vodafone Arena'da penaltı itirazları! – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Vodafone Arena'da penaltı itirazları!

    Vodafone Arena'da penaltı itirazları!

    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 19. hafta mücadelesinde , 'u konuk ediyor.

    Mücadelenin 45. dakikasında gelişen Konyaspor atağında sağ kanattan Skubic'in açtığı ortaya Tosic ceza sahası çizgisinin hemen içinde elle müdahale etti. Konyalı futbolcular hakem Özgür Yankaya'ya itiraz ettiler. Ancak Yankaya pozisyonda devam kararı verdi.

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:59
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