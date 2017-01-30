 Tolgay’a kanca – Fotomaç – 30 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tolgay’a kanca

    Tolgay’a kanca

    Ada basını, ’de sonuncu sıradaki ’in ’ı istediğini yazdı. Teklifleri 4.6 milyon euro.

    Devre arası transferinin gözde ismi Tolgay Arslan'a son olarak Sunderland'in kanca attığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un teklif götürdüğü 26 yaşındaki oyuncunun adı bu kez de ile birlikte anılmaya başladı. İngiliz basınında çıkan haberlerde Premier Lig'de son sırada bulunan ve dipten kurtulmak için iyi bir oyun kurucuya ihtiyaç duyan Sunderland'in Beşiktaş'ın kapısını çaldığı yazıldı. Haberde, Ada ekibinin siyah- beyazlılara 4.6 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Kontratı 2018 yılının haziran ayında sona erecek olan Tolgay Arslan için bu teklifin yönetim tarafından Şenol Güneş'e iletildiği ancak deneyimli hocanın reddettiği belirtildi. Güneş, Tolgay'ın kalması gerektiğini yönetime anlattı.



    'BiR KUPA DAHA'
    'ın da gönlünün kalmaktan yana olduğu kaydedildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun "Avrupa'da oynamayı tabii ki isterim ancak Beşiktaş'ta bir şampiyonluk daha yaşamak istiyorum. Ondan sonra transfer hem kulübün hem de benim için iyi olacaksa gerçekleşebilir" dedi. Kartal ise sezon sonunda Tolgay ile masaya oturup kontrat uzatmayı düşünüyor.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tolgay’a kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.