 Rhodolfo’dan ret – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    ’dan ret

    Rhodolfo’dan ret
    Kartal yabancı kontenjanında yer açmak için stoper Rhodolfo ile yollarını ayırmak istiyor. Tecrübeli stoper kendisine gelen teklifleri kabul etmiyor. Son olarak Palmeiras'ın 300 bin euro'luk teklifine "Hayır" dedi. , 1.4 milyon euro kazanıyor. İyi bir teklif gelmeden gitmeyi de düşünmüyor.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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