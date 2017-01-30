Rhodolfo’dan ret
Kartal yabancı kontenjanında yer açmak için stoper Rhodolfo ile yollarını ayırmak istiyor. Tecrübeli stoper kendisine gelen teklifleri kabul etmiyor. Son olarak Palmeiras'ın 300 bin euro'luk teklifine "Hayır" dedi. Rhodolfo, 1.4 milyon euro kazanıyor. İyi bir teklif gelmeden gitmeyi de düşünmüyor.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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fb dahaiyi hic dogrulmasin
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