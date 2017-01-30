 Fener’in rakibine Kartal desteği! – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Fener’in rakibine Kartal desteği!

    Fener’in rakibine Kartal desteği!
    Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi mali olarak sıkıntılı günlerden geçiyor. Bir dönem bu takımda oynayan de kötü günlerin geride bırakılması adına Krasnodar için destek mesajı yayınladı. Aras, Krasnodar'da 26 maça çıkmış, 11 kez ağları sarsarken 4 defa da takım arkadaşlarına asist yapmayı başarmıştı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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