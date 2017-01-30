Fener’in rakibine Kartal desteği!
Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar mali olarak sıkıntılı günlerden geçiyor. Bir dönem bu takımda oynayan Aras Özbiliz de kötü günlerin geride bırakılması adına Krasnodar için destek mesajı yayınladı. Aras, Krasnodar'da 26 maça çıkmış, 11 kez ağları sarsarken 4 defa da takım arkadaşlarına asist yapmayı başarmıştı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
Fener’in rakibine Kartal desteği! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.