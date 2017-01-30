Demba Ba'da flaş gelişme

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Demba Ba, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların forvet hattına düşündüğü isimlerin başında gelen Demba Ba, İstanbul'a geldi ve sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünden geçen Senagalli oyuncu da her hangi bir soruna rastlanmadı.