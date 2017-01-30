 Demba Ba'da flaş gelişme – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Demba Ba'da flaş gelişme

    Demba Ba'da flaş gelişme

    Beşiktaş'a transferi gündemde olan Demba Ba, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların forvet hattına düşündüğü isimlerin başında gelen Demba Ba, İstanbul'a geldi ve sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünden geçen Senagalli oyuncu da her hangi bir soruna rastlanmadı.

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:10
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