Demba Ba'da flaş gelişme
Beşiktaş'a transferi gündemde olan Demba Ba, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların forvet hattına düşündüğü isimlerin başında gelen Demba Ba, İstanbul'a geldi ve sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünden geçen Senagalli oyuncu da her hangi bir soruna rastlanmadı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:10
- Fener ağır hasta!
Toplam 46
Yorum
seko bakın antalyaspor - alanyaspor oynuyor birinin golcüsü eto diğerinin wagner love bizimkine bakın fernandao başka sözüm yok aziz yıldırım
- Fener ağır hasta!
Toplam 46
Yorum
Realist Fair Play sınırı olan bir takımda oyun kurucu yokken 8 milyon Avroya stoper alan dangalağa Aziz Yıldırım denir, 10 sene önce defolmalıydın.
- ‘Geri döneceğim’
Toplam 2
Yorum
bjk hiç gerek yok
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