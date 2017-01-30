 Demba Ba ve Ersan tribünde – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    ve Ersan tribünde

    Demba Ba ve Ersan tribünde

    Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı , siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı.

    'nın yanı sıra Ersan Adem Gülüm, mücadeleyi VIP tribününden izledi.

    TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

    Beşiktaşlı taraftarlar, maça ilgi gösterdi ve tribünleri büyük oranda doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmaya çıktıkları sırada futbolcuları "Lider buraya" tezahüratıyla tribünlere çağırdı ve onlara destek verdi.

    Tribünde bir grubun kötü tezahüratı sonrası diğer taraftarlar ıslıklarla buna müdahale etti. Az sayıdaki Atiker Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:42
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