Demba Ba ve Ersan tribünde
Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Demba Ba, siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı.
Demba Ba'nın yanı sıra Ersan Adem Gülüm, mücadeleyi VIP tribününden izledi.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
Beşiktaşlı taraftarlar, maça ilgi gösterdi ve tribünleri büyük oranda doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmaya çıktıkları sırada futbolcuları "Lider buraya" tezahüratıyla tribünlere çağırdı ve onlara destek verdi.
Tribünde bir grubun kötü tezahüratı sonrası diğer taraftarlar ıslıklarla buna müdahale etti. Az sayıdaki Atiker Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:42
- 2 gol zam için yetmedi
Toplam 9
Yorum
özgür SELÇUK inan 3.5 alıyorsa bu takımda bana ğöre EL FRENİ Buruma 5 almalı
- İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi
Toplam 18
Yorum
f maç hangi kanalda?
- Fener ağır hasta!
Toplam 75
Yorum
SÜPRİZİMİZ VAR (BJK) V.DEMİREL VODAFONE ARENAYA BEKLENİYORSUN..SAKIN VAZCAYMA SAKATIM AYAKLARIYLA..KULAKLARIN ÇINLAYACAK..
Demba Ba ve Ersan tribünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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