 ''Demba Ba bizim misafirimiz'' – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    '' bizim misafirimiz''

    ''Demba Ba bizim misafirimiz''

    Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Demba bizim misafirimiz" dedi.

    Siyah-beyazlı takımın Atiker Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Çebi, "İkinci devre çok daha zor ve heyecanlı geçecektir. İlk devre kadar rahat bir ortam olmayacak. Zor bir süreç olacak" diye konuştu.
    Tribünlerde Aziz Yıldırım ile alakalı yapılan tezahüratı duyup duymadığı ile alakalı sorulan soruya Ahmet Nur Çebi, "Ben duymadım" diye yanıt verdi.
    Bugün transfer görüşmelerinin başlandığı bildiren hakkında ise Çebi, "Henüz bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Demba bizim misafirimiz. Borsaya bildirilebilir ancak orada sonucu açıklanan şeyler gerçektir. Sonuçlanması lazım o şu anda bizim misafirimiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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