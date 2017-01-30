''Demba Ba bizim misafirimiz''
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Demba bizim misafirimiz" dedi.
Siyah-beyazlı takımın Atiker Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çebi, "İkinci devre çok daha zor ve heyecanlı geçecektir. İlk devre kadar rahat bir ortam olmayacak. Zor bir süreç olacak" diye konuştu.
Tribünlerde Aziz Yıldırım ile alakalı yapılan tezahüratı duyup duymadığı ile alakalı sorulan soruya Ahmet Nur Çebi, "Ben duymadım" diye yanıt verdi.
Bugün transfer görüşmelerinin başlandığı bildiren Demba Ba hakkında ise Çebi, "Henüz bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Demba bizim misafirimiz. Borsaya bildirilebilir ancak orada sonucu açıklanan şeyler gerçektir. Sonuçlanması lazım o şu anda bizim misafirimiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.
Çebi, "İkinci devre çok daha zor ve heyecanlı geçecektir. İlk devre kadar rahat bir ortam olmayacak. Zor bir süreç olacak" diye konuştu.
Tribünlerde Aziz Yıldırım ile alakalı yapılan tezahüratı duyup duymadığı ile alakalı sorulan soruya Ahmet Nur Çebi, "Ben duymadım" diye yanıt verdi.
Bugün transfer görüşmelerinin başlandığı bildiren Demba Ba hakkında ise Çebi, "Henüz bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Demba bizim misafirimiz. Borsaya bildirilebilir ancak orada sonucu açıklanan şeyler gerçektir. Sonuçlanması lazım o şu anda bizim misafirimiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Aziz başkan bizi bırakma...''
Toplam 2
Yorum
kartal BU AZİZ EFENDİYE DAHA NİCE BESTELER YAPARIZ ADAM USLANMIYORKİ DEVAMLI ARANIYOR BAKTI TAKIMINDAN HAYIR YOK BAŞLADI BİZİ KISKANMAYA
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Yorum
1905 demirören kafaya koymuş
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Toplam 17
Yorum
ts61 nasıl gerek yok yaa ? yusuf yazıcının alternatifi warmı kardeş? adama bişey olsa ne olcak?
''Demba Ba bizim misafirimiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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