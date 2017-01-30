Beşiktaş Demba Ba'yı KAP'a bildirdi
Beşiktaş, bugün İstanbul'a gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Demba Ba'yı KAP'a bildirdi.
Siyah beyazlı ekibin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:
"Demba Ba'nın geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlanmıştır. "
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:16
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Toplam 10
Yorum
faa titreyin korkudan
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Toplam 1
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garaudy ismail kartal eskisehirin düşmesine sebep oldu..antebide sehbaya koydu ve gitti....ahanda yaziyorum mutlu topçu da bursayi sehbaya koyacak
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Toplam 7
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adiman Kim bu?Yahu brakin fasliyi masliyi kim bu ve faslidan 10 numarami olur?.Yine Altyapiya güven yok,Yusuf yazici yetmiyormu?Tövbe tövbe?
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