 Beşiktaş Demba Ba'yı KAP'a bildirdi – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş Demba Ba'yı KAP'a bildirdi

    Beşiktaş Demba Ba'yı KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, bugün İstanbul'a gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Demba Ba'yı KAP'a bildirdi.

    Siyah beyazlı ekibin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

    "Demba Ba'nın geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlanmıştır. "

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:16
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