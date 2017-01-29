 Töre seneye geliyor – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Töre seneye geliyor

    Töre seneye geliyor
    'nin menajeri, 'tan 'a transfer olan Gökhan Töre'nin siyah-beyazlı takıma dönüp dönmeyeceğini duyurdu. Menajer Ali Pektaş, "Gökhan sakatlığı nedeniyle sezonu kesinlikle kapattı ve sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönecek" dedi.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
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