Töre seneye geliyor
Gökhan Töre'nin menajeri, Beşiktaş'tan West Ham United'a transfer olan Gökhan Töre'nin siyah-beyazlı takıma dönüp dönmeyeceğini duyurdu. Menajer Ali Pektaş, "Gökhan sakatlığı nedeniyle sezonu kesinlikle kapattı ve sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönecek" dedi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Töre seneye geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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