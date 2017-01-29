Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a yanıt
F.Bahçe Başkanı Yıldırım, divan toplantısında, “Quaresma’nın avukatı bir ay önce bizi aradı ve F.Bahçe’ye gelmek istediğini söyledi” dedi Yıldırım’ın bu açıklamasına yanıt gecikmedi. Portekizli yıldız, İnstagram hesabından “Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım” açıklamasını yaptı.
ARMAYI ÖPEN RESİM
Yıldırım'ın saat 11.30'da sarf ettiği bu sözlerin ardından ortalık bir anda toz duman oldu. Herkes Beşiktaş yönetiminden bir açıklama beklemeye başladı. Tüm gözler siyah-beyazlıların resmi yayın organlarına çevrilmişti ama beklenen açıklama olayın başrol oyuncusu Ricardo Quaresma'dan geldi. Portekizli yıldız, saatler 13.30'u gösterdiğinde İnstagram hesabından Beşiktaş formasını öperken bir fotoğrafını paylaştı ve altına şu ifadeleri eklemeyi ihmal etmedi: "Bu armayı öpüyorum, çünkü bu kulübü seviyorum. Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Herkese sevgiler, pazartesi görüşürüz."
MENAJERİ RUİ COSTA: ASLA F.BAHÇE'DE FORMA GİYMEZ!
Ricardo Quaresma'nın menajeri Rui Costa, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamaların ardından haber1903'e konuştu. Q7'nin menajerlik şirketi olan GestiFute'ya (Sahibi Jorge Mendes) bağlı çalışan Rui Costa, Quaresma'nın Fenerbahçe'ye önerildiğini kesin bir dille yalanladı. Costa, "Böyle bir şey söz konusu bile olamaz" dedi ve şöyle devam etti: "BİN tane ajans var ve herkes herkesi birbirine öneriyor. Biz oyuncumuzu kimseye önermedik, zaten Quaresma da F.Bahçe'de asla oynayamaz. Ne F.Bahçe'ye, ne de başka kulübe gidemez. Ricardo, Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynayacaktır. Yıldırım, böyle bir şey söylediyse bunda kesin bir problem vardır. Ricardo Beşiktaş'ın oyuncusudur ve öyle de kalacaktır. Gerisi dedikodudur."
DEVRE DIŞI BIRAKILDI
Quaresma'nın sezon başında Beşiktaş ile görüşmesinin ardından, Elif (Sözeri) isminde bir menajerin de görüşmelere dahil olduğu, ancak yönetimin bu isimi devreden çıkararak Rui Costa aracılığıyla Quaresma ile anlaştığı bildirildi. İki menajere para ödemek istemeyen yönetimin bu hamlesinden sonra dışarıda kalan menajerin de F.Bahçe'ye giderek "Quaresma'ya 3.5 milyon euro verirseniz, size getiririm" diye teklifte bulunduğu öğrenildi. Hatta bu menajerin, F.Bahçe'den 2 milyon euro da imza parası talep ettiği iddia edildi.
F.BAHÇE'YE Q7 TEKLİFİ YAPAN, TÜRKİYE'DEKİ AVUKATININ BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI MENAJER!..
Aziz Yıldırım'ın yaptığı, "Quaresma bize gelmek için mesaj gönderdi, belgesi elimde" sözlerinin sırrı ortaya çıktı. F.Bahçe'ye mesaj gönderen kişinin; Q7'nin Türkiye'deki avukatlığını yapan Sami Dinç ile beraber çalışan kadın menajer Elif Sözeri olduğu iddia edildi. Dinç'in, Q7'nin davalarını takip etmesi için kendisine noter tastikli verdiği belgeden yola çıkarak bu hamleyi yaptığı bildirildi. Babel'e ödenen rakamlar sonrasında Q7'nin maaş artışı konusunu gündeme getiren Dinç ve Sözeri'nin, F.Bahçe dışında G.Saray'a da transfer mesajı gönderdiği bildirildi.
TARAFTARLARDAN Q7'YE TAM DESTEK
-Quaresma vurdu gol oldu
-Ya sen ne güzel bir insansın bee
-Aziz Yıldırım yine gündem değiştirme çabalarına girdi. Caner ve Gökhan'ı aldık, acısı geçmedi hâlâ.
-Quaresma sizin takıma 3 gömlek büyük gelir.
-Sen Beşiktaş'ın efsanesi olacaksın bu taraftar seni hiç unutmaz
-Ağlama fenev ağlama. Adamsın be
-Adam kelimesi en çok sana yakışıyor be
-Sene sonu şampiyonluk kupasını elinde göreceğiz inşallah kral
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:25
- 10 numara için geri sayım
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Ganso yu alabiliyorsanız kaçırmayın alın. Ama kaddouri ye boşuna para vermeyin.
- ''Gideceksen...''
Toplam 1
Yorum
Temple Türkiyede 3 takım var hangisine gitsen en fazla biraz fazla alırsın ama başarı aynı Lig şampiyonlugu başka bişey yok. Doğru demiş hoca
- Quaresma bize gelmek istedi
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 HARBIDEN BEN AZIZ YILDIRIMIN BU RUH HALINI ARTIK SAKINCALI BULUYORUM CIDI CIDI BUNAMA BASLAMIS Q7 FENERE GELIRIM DEMIS O YOK DEMIS VAY BE :)
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