''Gideceksen...''
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tolgay Arslan'la özel bir görüşme yaptı. Güneş, Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edilen Tolgay'a, "Gideceksen İspanya'ya ya da İtalya'ya git. Türkiye'de kalacaksan da bizimle kal. Ben sana güveniyorum, ayrılmanı istemiyorum" dedi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
''Gideceksen...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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