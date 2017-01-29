 ''Gideceksen...'' – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    ''Gideceksen...''

    ''Gideceksen...''
    Teknik Direktörü , 'la özel bir görüşme yaptı. Güneş, Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edilen Tolgay'a, "Gideceksen İspanya'ya ya da İtalya'ya git. Türkiye'de kalacaksan da bizimle kal. Ben sana güveniyorum, ayrılmanı istemiyorum" dedi.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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