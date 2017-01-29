Demba Ba gelecek, imzalar atılacak
Senegalli forvet yarın detaylı sağlık kontrolünden geçecek. Demba Ba’nın kontrolleri temiz çıkması durumunda, tecrübeli forvet salı günü Vodafone Arena’da yapılacak imza törenine katılacak.
Ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Beşiktaş, transferin bitmesine 3 gün kala çalışmalarını sürdürüyor. Ryan Babel, Matej Mitrovic ve Ersan Gülüm'ü resmi olarak kadrosuna katan, Olcay Şahan ve Kerim Frei ile de yollarını ayıran siyah-beyazlılar, golcü transferini de Demba Ba'yı alarak tamamlayacak. Senegalli golcü pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra raporları temiz çıkarsa, devre arasında kadrosuna kattığı oyuncular için 31 Ocak salı günü saat 14.30'da yapılacak toplu imza töreninde resmi imzayı atacak.
SAKAT DEĞİLİM
Bu arada tecrübeli oyuncu Türkiye'ye geldiği ilk dönemde de kendisi ile benzeri iddiaların olduğunu hatırlatarak, "O zaman da benim için sakat-oynayamaz demişlerdi" sözlerini hatırlattı ve oynamasına engel bir durumun olmadığını dile getirdi.
SENEGALLİ OLMAZSA ADEBAYOR BİTECEK
Demba Ba için sağlık heyetinden gelebilecek olumsuz rapor Beşiktaş yönetiminin gözünü korkuturken, siyah-beyazlılar 'B Planı'nı da belirledi; Emmanuel Adebayor... Trabzon ve G.Saray'ın ardından Beşiktaş'a önerilen Adebayor konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Togolu golcüye 6 ay artı 1 yıllık sözleşme teklif edildi. Adebayor'un 6 ay için 1.5 milyon euro'luk isteğini geri çekmesi durumunda sözleşme imzalanacağı bildirildi.
SAKAT DEĞİLİM
Bu arada tecrübeli oyuncu Türkiye'ye geldiği ilk dönemde de kendisi ile benzeri iddiaların olduğunu hatırlatarak, "O zaman da benim için sakat-oynayamaz demişlerdi" sözlerini hatırlattı ve oynamasına engel bir durumun olmadığını dile getirdi.
SENEGALLİ OLMAZSA ADEBAYOR BİTECEK
Demba Ba için sağlık heyetinden gelebilecek olumsuz rapor Beşiktaş yönetiminin gözünü korkuturken, siyah-beyazlılar 'B Planı'nı da belirledi; Emmanuel Adebayor... Trabzon ve G.Saray'ın ardından Beşiktaş'a önerilen Adebayor konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Togolu golcüye 6 ay artı 1 yıllık sözleşme teklif edildi. Adebayor'un 6 ay için 1.5 milyon euro'luk isteğini geri çekmesi durumunda sözleşme imzalanacağı bildirildi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
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fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
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TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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