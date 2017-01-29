 Demba Ba gelecek, imzalar atılacak – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    gelecek, imzalar atılacak

    Demba Ba gelecek, imzalar atılacak

    Senegalli forvet yarın detaylı sağlık kontrolünden geçecek. ’nın kontrolleri temiz çıkması durumunda, tecrübeli forvet salı günü ’da yapılacak imza törenine katılacak.

    Ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan , transferin bitmesine 3 gün kala çalışmalarını sürdürüyor. Ryan Babel, Matej Mitrovic ve Ersan Gülüm'ü resmi olarak kadrosuna katan, Olcay Şahan ve Kerim Frei ile de yollarını ayıran siyah-beyazlılar, golcü transferini de Demba Ba'yı alarak tamamlayacak. Senegalli golcü pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra raporları temiz çıkarsa, devre arasında kadrosuna kattığı oyuncular için 31 Ocak salı günü saat 14.30'da yapılacak toplu imza töreninde resmi imzayı atacak.

    SAKAT DEĞİLİM
    Bu arada tecrübeli oyuncu Türkiye'ye geldiği ilk dönemde de kendisi ile benzeri iddiaların olduğunu hatırlatarak, "O zaman da benim için sakat-oynayamaz demişlerdi" sözlerini hatırlattı ve oynamasına engel bir durumun olmadığını dile getirdi.

    SENEGALLİ OLMAZSA ADEBAYOR BİTECEK
    için sağlık heyetinden gelebilecek olumsuz rapor Beşiktaş yönetiminin gözünü korkuturken, siyah-beyazlılar 'B Planı'nı da belirledi; ... Trabzon ve G.Saray'ın ardından Beşiktaş'a önerilen Adebayor konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Togolu golcüye 6 ay artı 1 yıllık sözleşme teklif edildi. Adebayor'un 6 ay için 1.5 milyon euro'luk isteğini geri çekmesi durumunda sözleşme imzalanacağı bildirildi.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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