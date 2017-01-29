Beşiktaş'ta 2 yolcu daha
Teknik direktör Şenol Güneş'in, takımdan ayrılmaları için onay verdiği Rhodolfo ve Aras Özbiliz için görüşmeler sürüyor. Siyah- beyazlı yönetim, her iki futbolcunun yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmelerine sıcak bakıyor.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Beşiktaş'ta 2 yolcu daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.