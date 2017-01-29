Beşiktaş'ta 2 yolcu daha

Teknik direktör Şenol Güneş'in, takımdan ayrılmaları için onay verdiği Rhodolfo ve Aras Özbiliz için görüşmeler sürüyor. Siyah- beyazlı yönetim, her iki futbolcunun yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmelerine sıcak bakıyor.