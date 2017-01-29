 Beşiktaş'ta 2 yolcu daha – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Beşiktaş'ta 2 yolcu daha

    Beşiktaş'ta 2 yolcu daha
    Teknik direktör Şenol Güneş'in, takımdan ayrılmaları için onay verdiği Rhodolfo ve Aras Özbiliz için görüşmeler sürüyor. Siyah- beyazlı yönetim, her iki futbolcunun yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmelerine sıcak bakıyor.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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