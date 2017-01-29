 Beer Sheva kazandı – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Beer Sheva kazandı

    Beer Sheva kazandı
    'ın 'ndeki rakibi Hapoel Beer-Sheva, İsrail Ligi'nde konuk ettiği Hapoel Kiryat Shmona'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Beer-Sheva, Nwakaeme ve Radi'nin golleriyle kazandı. Kartal, İsrail ekibiyle ilk maçı 16 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:27
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