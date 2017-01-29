Beer Sheva kazandı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hapoel Beer-Sheva, İsrail Ligi'nde konuk ettiği Hapoel Kiryat Shmona'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Beer-Sheva, Nwakaeme ve Radi'nin golleriyle kazandı. Kartal, İsrail ekibiyle ilk maçı 16 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Beer Sheva kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.