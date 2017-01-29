Anderson Talisca: Hayalim Corinthians
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Corinthians'ta oynamanın hayali olduğunu söyledi. Talisca, "Corinthians'ta futbol oynamak hayalim. Bunu gerçekleştirmek istiyorum" dedi. Gazete Talisca'nın 2018'e kadar Brezilya'ya dönmesinin mümkün olmadığını yazdı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Anderson Talisca: Hayalim Corinthians haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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