 Anderson Talisca: Hayalim Corinthians – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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HEPSİ
    29 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    : Hayalim

    Anderson Talisca: Hayalim Corinthians
    'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, 'ta oynamanın hayali olduğunu söyledi. Talisca, "Corinthians'ta futbol oynamak hayalim. Bunu gerçekleştirmek istiyorum" dedi. Gazete Talisca'nın 2018'e kadar Brezilya'ya dönmesinin mümkün olmadığını yazdı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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