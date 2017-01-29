 41 kere maşallah – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    41 kere maşallah

    41 kere maşallah

    Hafta içinde Avrupa’da Ludwigsburg’u malup eden siyah-beyazlı takım, bu kez de ligde başkent ekibini 41 sayı farkla devirdi.

    , 16. haftasında karşılaştağı TED Ankara Kolejliler'i 41 sayı farkla 93-52 mağlup etti. Ligde son 2 maçını kaybeden siyah- beyazlı takım, hafta içi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Ludwigsburg'u yenmesinin ardından hız kesmedi. TED'ten Jerod Shorter 18 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken, ligde 12. galibiyetini elde eden Beşiktaş'ta 6 oyuncu çift haneli sayılar üretti.

    TRABZON MP'DEN 5. GALİBİYET
    Günün diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı: Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor: 78-71, Trabzonspor Medical Park-Demir İnşaat Büyükçekmece: 83-75.

    3 MAÇLA DEVAM
    Spor Toto Basketbol Ligi'nde 16. haftaya bugün yapılacak 3 karşılaşma ile devam edilecek. Günün ilk maçında Fenerbahçe saat 13.00'te Muratbey Uşak'ı ağırlayacak. Saat 16.00'da Galatasaray Odeabank, Best Balıkesir'e konuk olacak. 19.00'da da Banvit ile Pınar Karşıyaka mücadele edecek.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:14
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