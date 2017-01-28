 Yeni Malatyaspor Arena’ya geliyor – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Yeni Malatyaspor Arena’ya geliyor

    Yeni Malatyaspor Arena’ya geliyor

    , evinin kapılarını bir başka şampiyonluk adayı 'a açıyor.

    Malatya İnönü Stadı'nın bozuk zemini nedeniyle, TFF 1. Lig'in 20. haftasındaki Denizlispor karşılaşmasını 'da oynamak için ve Denizli ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bu girişimi daha da ileriye taşıma kararı aldı. Yeni Malatyaspor, sezonun geriye kalan tüm iç saha müsabakalarını Vodafone Arena'da oynamak için Beşiktaş yönetimini ikna etmeyi başardı. Kısa süre içinde TFF'ye başvurunun yapılacağı belirtildi.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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