 Yeni gözde Traore – Fotomaç – 28 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yeni gözde Traore

    Yeni gözde Traore
    Forvet arayışlarını sürdüren 'ın yeni gözdesi; . 'da forma giyen 2.03 metre boyu olan 27 yaşındaki golcünün Rusya'da mutlu olmadığını belirten menajeri Dmitry Selyuk, "Teklifler var, 3-4 kulüp istiyor. Beşiktaş da bunlardan birisi. Bir istek geldiği doğru ve bunu saklamayacağım. Zira daha ciddi öneriler de geldi bize" diye konuştu.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni gözde Traore haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.