 Vodafone KaraKartallılar idmanda – Fotomaç – 28 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Vodafone KaraKartallılar idmanda

    Vodafone KaraKartallılar idmanda
    Vodafone KaraKartallılar, Beşiktaş'ın dün sabahki antrenmanını izledi. Siyah-beyazlıların idmanını izlemek için 'ne giden Vodafone KaraKartallılar, antrenman sonrasında teknik direktör Şenol Güneş ile buluştu ve futbolculardan imza aldılar.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vodafone KaraKartallılar idmanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.