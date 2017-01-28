 Şok! Atiba sakatlandı – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Şok! Atiba sakatlandı

    Şok! Atiba sakatlandı

    Sol diz iç kapsülünde gerilme olan Kanadalı ön liberonun, kupadaki Fenerbahçe derbisine yetişmesi zor görünüyor.

    Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Beşiktaş'ta son dakika iki kötü haber birden geldi; Atiba Hutchinson sakatlandı! Dün sabah antrenmanında sakatlanan Atiba'nın yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi. Pazartesi günkü Konya maçında forma giyemeyeceği belirtilen Kanadalı oyuncunun, kupadaki F.Bahçe derbisine de yetişememe durumu var. Kupadaki Kayseri maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun MR'ında ise sağ uyluk ön adalede yırtık (Yoğun şut çalışmalarından, tekrarlanan hızlı çıkışlardan, güç idmanlarından ve benzeri faaliyetlerden sonra uyluğun hemen yukarısında, kasığa doğru vuran bölge) tespit edildi. Ömer de 10 gün sahalardan uzak kalacak.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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