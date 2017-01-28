Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet cevap
Quaresma, Aziz Yıldırım'a cevap verdi: "Türkiye'de tek oynayabileceğim kulüp Beşiktaş"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bugün divan kurulunda yaptığı açıklamada, "Ouaresma Fenerbahçe'ye gelmek istedi" demiş ve gündem yaratmıştı. Konuyla ilgili olarak Portekizli yıldız oyuncudan kısa sürede cevap geldi. Quaresma yaptığı açıklamada, "Bu kulübü (Beşiktaş) seviyorum. Türkiye'de tek oynayabileceğim kulüp Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:12
- Aziz Yıldırım'dan flaş Quaresma açıklaması!
Toplam 1
Yorum
baron Aziz yildirim sen bu kadarmi kuculdun bu kadarmi dustun artik attigin iftiralar bini gecti rezilliklrinde yuzbini sana turkiyede kimse inanm
- ''Demba Ba güç katar''
Toplam 4
Yorum
eraycan 2.ligi önmüzdeki sezon tarayın ucuz fiyata geleceğin yıldızları bulunur zonguldakspor onur eriş okan eken bjk almalı mutlaka
- ''Demba Ba güç katar''
Toplam 4
Yorum
eraycan tarnsferde geç kalıp apuk sapuk transferler yapıypruz kaliteli forvet şu saatten sonra zor gelecek gibi
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