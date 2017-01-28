 Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet cevap – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet cevap

    Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet cevap

    Quaresma, Aziz Yıldırım'a cevap verdi: "Türkiye'de tek oynayabileceğim kulüp Beşiktaş"

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bugün divan kurulunda yaptığı açıklamada, "Ouaresma Fenerbahçe'ye gelmek istedi" demiş ve gündem yaratmıştı. Konuyla ilgili olarak Portekizli yıldız oyuncudan kısa sürede cevap geldi. Quaresma yaptığı açıklamada, "Bu kulübü (Beşiktaş) seviyorum. Türkiye'de tek oynayabileceğim kulüp Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:12
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