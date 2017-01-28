Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet cevap

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bugün divan kurulunda yaptığı açıklamada, "Ouaresma Fenerbahçe'ye gelmek istedi" demiş ve gündem yaratmıştı. Konuyla ilgili olarak Portekizli yıldız oyuncudan kısa sürede cevap geldi. Quaresma yaptığı açıklamada, "Bu kulübü (Beşiktaş) seviyorum. Türkiye'de tek oynayabileceğim kulüp Beşiktaş" ifadelerini kullandı.



