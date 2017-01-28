 Quaresma rekor kıracak – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Quaresma rekor kıracak

    Quaresma rekor kıracak
    'ın Portekizli yıldızı bu sezon geride kalan 18 haftada 6 asist yaptı. Quaresma kalan haftalarda sadece 1 asist daha yaparsa en çok gol pası verdiği (Süper Lig) sezonuna ulaşacak. Geçen sezonun tamamında 6 asist yapan Quaresma, 2011-12 ve 2010-11 sezonlarında da 5'er asist ile sezonu kapatmıştı. Bu arada Portekizli yıldız, dünkü antrenman sonrası minik hayranı Emirhan'a imzalı bir forma hediye etti.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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