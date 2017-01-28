 Evinde golsüz maç oynamadı – Fotomaç – 28 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Evinde golsüz maç oynamadı

    Evinde golsüz maç oynamadı
    Kartal, 'da oynadığı tüm resmi maçlarda gol attı. , geçen sezon 28. haftada Bursaspor ile oynadığı lig maçında Vodafone Arena'yı açmıştı.Yeni stadında 17 karşılaşmaya çıkan siyah- beyazlılar bu maçların tamamında rakiplerine gol atarken (40), hiç yenilmedi. Beşiktaş yeni stadında oynadığı 17 resmi maçın 12'sini kazanırken beş tanesini berabere bitirdi.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Evinde golsüz maç oynamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.