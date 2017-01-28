 En golcü sezonuna 2 gol kaldı – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    En golcü sezonuna 2 gol kaldı

    En golcü sezonuna 2 gol kaldı
    'ın başarılı forveti Cenk Tosun, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 18 maç sonunda rakip fileleri tam 12 kez havalandırdı. 1991 doğumlu oyuncu kalan haftalarda en az 2 gol daha atarsa Süper Lig kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak. , 2013-14 sezonunda Gaziantepspor forması altında 31 lig karşılışmada 13 gol atmıştı.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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