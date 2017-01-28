Ekici kördüğüm
Trabzonspor’un kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici kimseye yar olamıyor. Peki, süreç neden tıkandı, perde arkasında neler yaşanıyor? İşte dört cephede birden son durum...
Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye kaptırmak istemeyen Beşiktaş, Trabzonspor'a sarı-lacivertlilerin teklif ettiği 2 milyon euro'dan daha iyi şartlar sundu. Teklifin, bir miktar para+Veli Kavlak ile birlikte Rhodolfo olduğu ortaya çıktı. Bordo- mavililer bunu kabul etti. Ancak Ekici, Fenerbahçe'den başka hiçbir kulübe imza atmak istemediğini bildirince, anlaşma yürürlüğe girmedi. Oysa 26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a da sıcak bakıyordu ve bunu başkan Muharrem Usta ile paylaşmıştı. Usta da zaten Beşiktaş'la görüşmeleri oyuncunun bu arzusu üzerine yapmıştı. Beşiktaş da tıpkı Fenerbahçe gibi Mehmet Ekici için "bekleme" pozisyonunu aldı..
MEHMET EKİCİ CEPHESİ: ALMANYA'YA DÖNERİM
F.Bahçe ile anlaşan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ı kesinlikle istemiyor. Sarı-lacivertli formayı giymesine izin verilmemesi nedeniyle morali oldukça bozuk. F.Bahçe'den vazgeçmeye niyetinin olmadığını bildiren Ekici'nin, gerekirse Almanya'ya dönebileceğini söylediği belirtiliyor. Babası Hacı Ekici ise, "Herkes bir şey söylüyor. Susacağız, hiçbir şey söylemeyeceğiz" dedi.
TRABZONSPOR CEPHESİ: FIFA KOZUNU OYNAYABİLİR
Bordo-mavili kulüp, Ekici'den en yüksek kârı elde etmek için gayret gösteriyor. Başkan Muharrem Usta, Beşiktaş'ın yaptığı teklifin kulübün menfaatlerine daha uygun olduğunu açıkladı. Trabzonspor; Beşiktaş'a gitmemesi halinde, 1 Ocak'tan önce F.Bahçe ile görüştüğü için Ekici'yi FIFA'ya şikayet edebilir. Bu durumda F.Bahçe de yaptırım tehlikesi altında kalacak.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:31
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Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
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Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
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Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
Ekici kördüğüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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