 ''Demba Ba güç katar'' – Fotomaç – 28 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    '' güç katar''

    ''Demba Ba güç katar''

    “Taraftar çok seviyor onu. Oyununun kaderini değiştirecek bir futbolcu. Para-pul olarak çok doğru şartlarda alındığında niçin olmasın ki? Hava getirir tribünlere, takıma. Karakterli, futbol kalitesi de belli”

    'ta ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala, siyah- beyazlıların tecrübeli yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'den, taraftarları heyecanlandıracak açıklamalar geldi. Radyospor'dan Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Ürkmezgil, "Demba Ba, pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmek için geliyor mu?" sorusuna, "Taraftar seviyor onu. Oyununun kaderini değiştirecek bir futbolcu. Para pul olarak çok doğru şartlarda alındığında niçin olmasın ki? Hava getirir tribünlere, takıma. Çok karakterli, futbol kalitesi belli" yanıtını verdi. Bazı kaynaklar, Senegalli golcünün yarın 19.00'da İstanbul'da olacağını iddia etti.

    RHODOLFO GİDİYOR
    Kara Kartal, 'ya imza attırabilmesi için öncelikle takımdaki yabancı oyunculardan bir tanesinin ayrılması gerekiyor. Bu ismin kim olacağı konusunda 'in cevabı şöyle oldu: "Ayrılmasını düşündüğümüz birkaç isim var. Rhodolfo mesela çok randıman veremiyor. Gitmek için en müsait o gözüküyor. Şartların hepsini gözden geçiriyoruz. Sakatlıktan sonra Marcelo-Tosic'i kesemedi. Piyasası var. Ülkesine de gidebilir. Süper Lig'de başka bir takıma da gidebilir. Son anda şekillenecek her şey."

    ERSAN MORAL KAYNAĞI
    transferini de değerlendiren Ürkmezgil, şöyle devam etti: "Bize maliyetli gelmiş değil. Ersan takımın moral motivasyon kaynağı. Ersan gittiği zaman çok eksikliği hissedildi denmişti. Şu anda farklı bir şey düşünmemek lazım. Stoperde çok fazla insan olduğuna katılmıyorum." Ürkmezgil, gidecek oyuncular olmasının normal olduğunu belirterek, "Geniş bir kadromuz var. Hocamız bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır" dedi.

    194 GÜNDÜR OYNAMIYOR
    Senegalli forvet, sakatlığı nedeni ile 194 gündür sahalardan uzak... 2014-15'te Beşiktaş formasıyla ayak parmağı kırılması nedeniyle 3, diz yaralanması nedeniyle de 2 karşılaşmada forma giymeyen Demba Ba, en son resmi maçını 17 Temmuz'da oynamıştı.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Demba Ba güç katar'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.