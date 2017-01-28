''Demba Ba güç katar''
“Taraftar çok seviyor onu. Oyununun kaderini değiştirecek bir futbolcu. Para-pul olarak çok doğru şartlarda alındığında niçin olmasın ki? Hava getirir tribünlere, takıma. Karakterli, futbol kalitesi de belli”
RHODOLFO GİDİYOR
Kara Kartal, Demba Ba'ya imza attırabilmesi için öncelikle takımdaki yabancı oyunculardan bir tanesinin ayrılması gerekiyor. Bu ismin kim olacağı konusunda Ahmet Ürkmezgil'in cevabı şöyle oldu: "Ayrılmasını düşündüğümüz birkaç isim var. Rhodolfo mesela çok randıman veremiyor. Gitmek için en müsait o gözüküyor. Şartların hepsini gözden geçiriyoruz. Sakatlıktan sonra Marcelo-Tosic'i kesemedi. Piyasası var. Ülkesine de gidebilir. Süper Lig'de başka bir takıma da gidebilir. Son anda şekillenecek her şey."
ERSAN MORAL KAYNAĞI
Ersan Adem Gülüm transferini de değerlendiren Ürkmezgil, şöyle devam etti: "Bize maliyetli gelmiş değil. Ersan takımın moral motivasyon kaynağı. Ersan gittiği zaman çok eksikliği hissedildi denmişti. Şu anda farklı bir şey düşünmemek lazım. Stoperde çok fazla insan olduğuna katılmıyorum." Ürkmezgil, gidecek oyuncular olmasının normal olduğunu belirterek, "Geniş bir kadromuz var. Hocamız bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır" dedi.
194 GÜNDÜR OYNAMIYOR
Senegalli forvet, sakatlığı nedeni ile 194 gündür sahalardan uzak... 2014-15'te Beşiktaş formasıyla ayak parmağı kırılması nedeniyle 3, diz yaralanması nedeniyle de 2 karşılaşmada forma giymeyen Demba Ba, en son resmi maçını 17 Temmuz'da oynamıştı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:31
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Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
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Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
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Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
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