Beşiktaş’ta durmak yok
Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
CANER ERKİN VE ERSAN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Beşiktaş'ın dün sabah basına kapalı yaptığı idman 1.5 saat sürdü. Ameliyatının ardından topla çalışmalara başlayan Caner Erkin ve yeni transfer Ersan Gülüm takımdan ayrı bireysel programlarına devam ettiler. Ersan'ın F.Bahçe ile oynanacak kupa maçına hazır olması bekleniyor.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:46
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Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
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Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
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Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
Beşiktaş’ta durmak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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