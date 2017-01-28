 Beşiktaş’ta durmak yok – Fotomaç – 28 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’ta durmak yok

    Beşiktaş’ta durmak yok

    Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Kayseri karşılaşmasında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamlarken; diğerleri ise pas çalışması, top kontrolü, minik kale maç, dar alanda kontrol pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile günü tamamladı. bugün 12.00'de tek idman yapacak.



    VE ERSAN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
    Beşiktaş'ın dün sabah basına kapalı yaptığı idman 1.5 saat sürdü. Ameliyatının ardından topla çalışmalara başlayan Caner Erkin ve yeni transfer Ersan Gülüm takımdan ayrı bireysel programlarına devam ettiler. Ersan'ın F.Bahçe ile oynanacak kupa maçına hazır olması bekleniyor.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş’ta durmak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.