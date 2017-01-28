 Başkan giderse dönerim! – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Başkan giderse dönerim!

    Başkan giderse dönerim!

    ’ta kiralık oynayan Talisca, “’ya dönecek misin?” sorusuna, “Başkan gitmeden asla o kulübe geri dönmeyeceğim” yanıtını verdi.

    'ın, 'dan 2 yıllığına kiraladığı Brezilyalı , ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Benfica'dan ayrılık sürecini anlattı ve oraya bir daha dönmek istemediğini söyledi. Talisca "Sözleşmem gereği Portekiz'e geri dönebilirim. Fakat dönsem bile Benfica'dan ayrılacağım. Başkan ve başkan yardımcısı gitmeden, asla Benfica'ya dönmem" dedi.

    YALAN SÖYLEDİLER
    Talisca, kendisi için yalan ifadeler kullanıldığı için geri dönmeyeceğini belirterek şöyle devam etti: "Daha fazla para kazanmak istediğim için ayrılmak istediğimi söylediler. Büyük yalan. Kulüpten ayrılmamı onlar istedi. Hâlâ nedenini bilmiyorum."
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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