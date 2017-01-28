 Aboubakar da tur atlar şimdi – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    da tur atlar şimdi

    Aboubakar da tur atlar şimdi
    'ta önce , ardından 'nun sakatlanması 'i tedirgin etti. Tecrübeli teknik adamın, yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bizde bu şans varken da tur atlar" diye sitem ettiği bildirildi. 'nda ile bu akşam 22.00'de karşılaşacak; kazanan bir üst tura çıkacak. Buna göre ya Aboubakar ya da Sow, kupadaki derbi maça yetişemeyecek.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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