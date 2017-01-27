Vodafone Arena'ya ortak geldi
TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar iç saha maçlarını Vodafone Arena'da oynayacak.
Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında Evkur Yeni Malatyaspor'a kapılarını açıyor.
Malatya İnönü Stadı'nın bozuk zemini nedeniyle TFF 1. Lig'in 20. haftasındaki Denizlispor karşılaşmasını Vodafone Arena'da oynamak için Beşiktaş ve Denizlispor'la mutabakata varan Malatya temsilcisi, anlaşmayı daha ileri taşıyarak Beşiktaş'la yarım sezonluk anlaşma sağladı.
Uzun zamandır iç saha maçlarını başka stadyumda oynamak için arayışını sürdüren Yeni Malatyaspor, sezonun geriye kalan tüm iç saha müsabakalarını Vodafone Arena'da oynamak için Beşiktaş yönetimini ikna etmeyi başardı.
Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruları kısa sürede yapacak ve onay çıkması halinde Beşiktaş'la protokol yapıp anlaşmayı resmiyete dökecek.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:07
- Galatasaray'dan Volkan Demirel çıkışı
Toplam 26
Yorum
kbbk örnek olmadı onlar yanlış bu doğrumu yanlışa yanlışla cevap verilir mi
- Galatasaray'dan Volkan Demirel çıkışı
Toplam 26
Yorum
erol haklısınız 2016 2017 sezonun da hiç bir takım sporunda fenerbahce yi neden yenemediğinizi sorgulayaçağınıza Volkan DEMİREL' e saldırmak
- Fenerbahçe'den inanılmaz geri dönüş
Toplam 51
Yorum
gkhgny1907 kimse fark etmemiş ama zeljko obradoviç ağır aşağılamış :)) buraya galibiyet için gelmişler demek ne demek sayın hocam yapma böyle :))))
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