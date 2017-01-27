 Vodafone Arena'ya ortak geldi – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Vodafone Arena'ya ortak geldi

    Vodafone Arena'ya ortak geldi

    TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar iç saha maçlarını Vodafone Arena'da oynayacak.

    Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında Evkur Yeni Malatyaspor'a kapılarını açıyor.

    Malatya İnönü Stadı'nın bozuk zemini nedeniyle TFF 1. Lig'in 20. haftasındaki Denizlispor karşılaşmasını Vodafone Arena'da oynamak için Beşiktaş ve Denizlispor'la mutabakata varan Malatya temsilcisi, anlaşmayı daha ileri taşıyarak Beşiktaş'la yarım sezonluk anlaşma sağladı.

    Uzun zamandır iç saha maçlarını başka stadyumda oynamak için arayışını sürdüren Yeni Malatyaspor, sezonun geriye kalan tüm iç saha müsabakalarını Vodafone Arena'da oynamak için Beşiktaş yönetimini ikna etmeyi başardı.

    Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruları kısa sürede yapacak ve onay çıkması halinde Beşiktaş'la protokol yapıp anlaşmayı resmiyete dökecek.

    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:07
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