 Vodafone Arena finale aday oldu – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    finale aday oldu

    Vodafone Arena finale aday oldu

    TFF 2018-2019 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalinin 'da oynanması için UEFA'ya başvuru yaptı.

    Beşiktaş yönetimi ile yapılan görüşmeler sonrasında gerekli evrakları hazırlayan TFF, finalin İstanbul'a gelmesini istiyor. İstanbul; 2005'te Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Liverpool- Milan Şampiyonlar Ligi finali ile 2009'da Ülker Stadı'nda oynanan S. Donetsk- W. Bremen Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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