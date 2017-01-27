Vodafone Arena finale aday oldu

TFF 2018-2019 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalinin Vodafone Arena'da oynanması için UEFA'ya başvuru yaptı.

Beşiktaş yönetimi ile yapılan görüşmeler sonrasında gerekli evrakları hazırlayan TFF, finalin İstanbul'a gelmesini istiyor. İstanbul; 2005'te Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Liverpool- Milan Şampiyonlar Ligi finali ile 2009'da Ülker Stadı'nda oynanan S. Donetsk- W. Bremen Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.