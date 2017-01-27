 Şenol Güneş’e 10 üzerinden 10 – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    ’e 10 üzerinden 10

    Şenol Güneş’e 10 üzerinden 10

    F.BAHÇE'nin eski başkanlarından Ali Şen; CRI TÜRK FM'de 'in Türk futbolunda iz bırakan bir teknik adam olduğunu ifade etti.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'in Türk futbolunda çok önemli bir çalıştırıcı olduğunu vurgulayan Şen, "Teknik direktör 'e 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben Şenol Güneş'in yöneticiliğini yaptım 1976 yılında, milli takım sorumlusuydum. Çok yakından tanıyorum. Üzüldüğüm şu ki ben iki defa Fenerbahçe'ye başkan oldum. Her ikisinde de şampiyon oldum, her ikisinde de karşıma Trabzonspor geldi. Kadere bak!.. Öğretmen, eğitmen, sporcu, dünya üçüncüsü, Kore'de ciddiyetiyle iz bırakan bir isim Güneş" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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