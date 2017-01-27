 Konya maçını Yankaya yönetecek – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Konya maçını Yankaya yönetecek

    Konya maçını Yankaya yönetecek
    Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak. 30 Ocak pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Arena'da oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:03
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