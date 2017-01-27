Forvet bilmecesi
Demba Ba, Beşiktaş’a imza atmaya hazır. Sağlık raporu olumlu çıkar ve testleri geçerse Senegalli yıldız favori! İkinci sırada Emmanuel Adebayor var. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Togolu golcünün menajeriyle görüşüldü. Yönetimin birkaç gün içerisinde bu forvetlerden birini renklerine bağlamak için yoğun çaba gösterdiği belirtildi.
SON GOLÜNÜ 1 YIL ÖNCE ATTI
Yönetimin, 1 Temmuz 2016'dan bu yana bonservisi elinde olan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeri ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Adebayor, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Togo'nun oynadığı 3 maçta da 90'ar dakika forma şansı buldu. 1.91 boyundaki Togolu santrfor, geçen sezon Crystal Palace takımında 15 maçta forma giymiş ve rakip fileleri 1 kez sarsabilmişti. Adebayor son golünü Crystal Palace formasıyla 13 Şubat 2016'da oynadığı Watford maçında atmıştı.
OULARE BEKLEMEDE
Yönetimin üçüncü sıradaki forvet adayı ise 21 yaşındaki Obbi Oulare'ydi. Beşiktaş kulübünden aldığı yetkiyle İngiltere'ye giden görevli Ali Naibi, burada Belçikalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Watford kulübü Futbol Şube Sorumlusu Richard Line ile bir araya geldi. Naibi'nin İngilizlere 200 bin sterlin kiralama bedeli ve Oulare'nin 6 aylık maaşının tamamını vergisiyle ödemeyi teklif ettiği belirtiliyordu ancak dün şok bir gelişme yaşandı. 21 yaşında ve 1.96 boyundaki Belçikalı oyuncu dün Hollanda'nın Williem II takımına kiralandı. Siyah-beyazlı yönetim böylece bu futbolcunun defterini kapattı.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:19
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
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