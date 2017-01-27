 Forvet bilmecesi – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Forvet bilmecesi

    Forvet bilmecesi

    , Beşiktaş’a imza atmaya hazır. Sağlık raporu olumlu çıkar ve testleri geçerse Senegalli yıldız favori! İkinci sırada Emmanuel var. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Togolu golcünün menajeriyle görüşüldü. Yönetimin birkaç gün içerisinde bu forvetlerden birini renklerine bağlamak için yoğun çaba gösterdiği belirtildi.

    Beşiktaş yönetimi, santrfor adayları için girişimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Siyah- beyazlıların listesinin ilk iki sırasında sırasıyla Demba Ba ve Adebayor bulunuyor. Beşiktaş yönetiminin santrfor mevkii için bir numaralı adayı; ne kiralama bedeli ne de maaş ödenecek olan Senegalli forvet Demba Ba... Tibia'sında (Kaval kemiği) titanyum çivi bulunan ve kemikleri kaynamasına rağmen 6.5 aydır sahalardan uzak kaldığı için tam randımanlar idmanlara başlayamayan Senegalli için tek şart var: Sağlık raporu temiz çıkacak, tüm testleri sorunsuz olacak geçecek! Bu şartların uygun olması durumunda 'nın 6 ay kiralık olarak imza atmasına kesin gözüle bakılıyor. Siyah- beyazlılar, eski yıldızı Demba Ba'nın sağlık durumunda sorun çıkma ihtimaline karşılık listenin ikinci sırasına tecrübeli forvet Emmanuel Adebayor'u aldı.

    SON GOLÜNÜ 1 YIL ÖNCE ATTI
    Yönetimin, 1 Temmuz 2016'dan bu yana bonservisi elinde olan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeri ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. , Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Togo'nun oynadığı 3 maçta da 90'ar dakika forma şansı buldu. 1.91 boyundaki Togolu santrfor, geçen sezon Crystal Palace takımında 15 maçta forma giymiş ve rakip fileleri 1 kez sarsabilmişti. Adebayor son golünü Crystal Palace formasıyla 13 Şubat 2016'da oynadığı Watford maçında atmıştı.

    OULARE BEKLEMEDE
    Yönetimin üçüncü sıradaki forvet adayı ise 21 yaşındaki Obbi Oulare'ydi. Beşiktaş kulübünden aldığı yetkiyle İngiltere'ye giden görevli Ali Naibi, burada Belçikalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Watford kulübü Futbol Şube Sorumlusu Richard Line ile bir araya geldi. Naibi'nin İngilizlere 200 bin sterlin kiralama bedeli ve Oulare'nin 6 aylık maaşının tamamını vergisiyle ödemeyi teklif ettiği belirtiliyordu ancak dün şok bir gelişme yaşandı. 21 yaşında ve 1.96 boyundaki Belçikalı oyuncu dün Hollanda'nın Williem II takımına kiralandı. Siyah-beyazlı yönetim böylece bu futbolcunun defterini kapattı.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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