Beşiktaş'a iki kötü haber birden
Beşiktaş'ta sakatlanan Atiba ve Ömer Şişmanoğlu, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson sakatlandı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın sabahki antrenmanında sakatlanan Hutchinson'ın, gerçekleştirilen muayenesi ve MR'ı sonrası sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildiği belirtildi.
Öte yandan, Kayserispor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun ise sağ uyluk ön adalesinde (Rectus femoris) tip 3 A (Grade 1) yırtık belirlendiği kaydedildi.
Her iki oyuncunun da tedavisine başlandığı vurgulandı.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:09
- Galatasaray'dan Volkan Demirel çıkışı
Toplam 26
Yorum
kbbk örnek olmadı onlar yanlış bu doğrumu yanlışa yanlışla cevap verilir mi
- Galatasaray'dan Volkan Demirel çıkışı
Toplam 26
Yorum
erol haklısınız 2016 2017 sezonun da hiç bir takım sporunda fenerbahce yi neden yenemediğinizi sorgulayaçağınıza Volkan DEMİREL' e saldırmak
- Fenerbahçe'den inanılmaz geri dönüş
Toplam 51
Yorum
gkhgny1907 kimse fark etmemiş ama zeljko obradoviç ağır aşağılamış :)) buraya galibiyet için gelmişler demek ne demek sayın hocam yapma böyle :))))
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