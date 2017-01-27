 Beşiktaş'a iki kötü haber birden – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Beşiktaş'a iki kötü haber birden

    Beşiktaş'a iki kötü haber birden

    Beşiktaş'ta sakatlanan Atiba ve Ömer Şişmanoğlu, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

    Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson sakatlandı.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın sabahki antrenmanında sakatlanan Hutchinson'ın, gerçekleştirilen muayenesi ve MR'ı sonrası sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildiği belirtildi.

    Öte yandan, Kayserispor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun ise sağ uyluk ön adalesinde (Rectus femoris) tip 3 A (Grade 1) yırtık belirlendiği kaydedildi.

    Her iki oyuncunun da tedavisine başlandığı vurgulandı.

    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:09
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