 Aras ve Veli’ye Kayseri kancası – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Aras ve Veli’ye Kayseri kancası

    Aras ve Veli’ye Kayseri kancası

    Ara ?transfer döneminde kiralanması gündeme gelen Aras Özbiliz ve Veli Kavlak'ın Kayserispor'un gündemine geldiği öğrenildi.

    Kayserispor yönetimi, Aras'ı ikna etmeyi başarırsa genç oyuncu, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek. Sakatlıktan dönen Veli Kavlak ayrılırsa eski takımı Rapid Wien'de oynamak istediğini yöneticilerle paylaştı. Ancak Kayserispor'un Veli için Beşiktaş yönetime cazip bir teklif sunması ve oyuncunun da ikna olması durumunda hafta sonunda imzaların atılması bekleniyor.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
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