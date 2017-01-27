41 kere maşallah
Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm’ü 6 aylığına kiraladı. Siyah-beyazlılardan sezon sonuna kadar 400 bin euro alacak olan tecrübeli stoper, “41 puanda gittim, 41 puanda geri döndüm. Benim Beşiktaş sevdam bitmez” dedi.
AYRILMAK ÇOK ZORDU
29 yaşındaki tecrübeli stoper, Beşiktaş sevdasını içinden hiçbir zaman çıkarmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'tan geçen yıl bu zamanlar ayrıldığımda takımı 41 puanda bırakmıştım, döndüğümde takım yine 41 puanda. Bu bir şeyleri anlatıyor sanırım. Beşiktaş'ta nasıl oynayacağını, nasıl kazanacağını bilen tecrübeli oyuncular var. Ben takıma hem saha içi hem de saha dışında katkı vereceğim. İçimdeki hırsı arkadaşlarıma aktaracağım. Beşiktaş sevdasını insan içinden hiçbir zaman çıkartamaz. Ayrıldıktan sonra da yakından takip ettim Beşiktaş'ı. Altı yılımı verdim Beşiktaş'a, ayrılmak çok zordu. Arkadaşlarımla temas halindeydim. Sanki tatile gittim ve geri döndüm. Takım bu performansını devam ettirirse sezon sonu şampiyon olacağız."
KİRALAMA BEDELİ YOK!
Ersan Gülüm, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi durumunda sahaya çıkarak en iyisini yapacağını ifade ederek, "Takıma katkı sağlamaya geldim. Motive anlamında takımı destekleyeceğim. Hocamız hazır olduğumu düşünüp görev verdiğinde çıkıp oynayacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. Bu arada Beşiktaş yönetimi de Ersan Adem Gülüm'le ilgili rakamları dün borsaya bildirdi. Buna göre siyah-beyazlılar, Çin ekibi Hebei China kulübüne, Ersan'ın geçici transferi için bir kiralama bedeli ödemeyecek. Tecrübeli oyuncuya da 2016-2017 sezonu için 400 bin euro garanti ücret ödenecek. Yönetim, diğer oyuncuların bir çoğunun sözleşmesinde olan 'puan başına ücret' uygulamasının Ersan Gülüm için geçerli olmayacağını duyurdu.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:20
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
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Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
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