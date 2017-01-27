 41 kere maşallah – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    41 kere maşallah

    41 kere maşallah

    Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm’ü 6 aylığına kiraladı. Siyah-beyazlılardan sezon sonuna kadar 400 bin euro alacak olan tecrübeli stoper, “41 puanda gittim, 41 puanda geri döndüm. Benim Beşiktaş sevdam bitmez” dedi.

    Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde kanat oyuncusu Ryan Babel ve stoper Mitrovic'in ardından geçen sezon Çin'e gönderdiği eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ü de renklerine bağladı. Dün İstanbul'a gelen tecrübeli stoper sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. , sosyal medya hesabından sağlık kontrollerinden geçtiğinin videosunu paylaşırken "Beşiktaşımız için sağlık kontrolündeyiz. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Çok yakında görüşürüz" ifadelerini kullanarak geri dönüşünün ilk müjdesini verdi.

    AYRILMAK ÇOK ZORDU
    29 yaşındaki tecrübeli stoper, Beşiktaş sevdasını içinden hiçbir zaman çıkarmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'tan geçen yıl bu zamanlar ayrıldığımda takımı 41 puanda bırakmıştım, döndüğümde takım yine 41 puanda. Bu bir şeyleri anlatıyor sanırım. Beşiktaş'ta nasıl oynayacağını, nasıl kazanacağını bilen tecrübeli oyuncular var. Ben takıma hem saha içi hem de saha dışında katkı vereceğim. İçimdeki hırsı arkadaşlarıma aktaracağım. Beşiktaş sevdasını insan içinden hiçbir zaman çıkartamaz. Ayrıldıktan sonra da yakından takip ettim Beşiktaş'ı. Altı yılımı verdim Beşiktaş'a, ayrılmak çok zordu. Arkadaşlarımla temas halindeydim. Sanki tatile gittim ve geri döndüm. Takım bu performansını devam ettirirse sezon sonu şampiyon olacağız."

    KİRALAMA BEDELİ YOK!
    Ersan Gülüm, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi durumunda sahaya çıkarak en iyisini yapacağını ifade ederek, "Takıma katkı sağlamaya geldim. Motive anlamında takımı destekleyeceğim. Hocamız hazır olduğumu düşünüp görev verdiğinde çıkıp oynayacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. Bu arada Beşiktaş yönetimi de Ersan Adem Gülüm'le ilgili rakamları dün borsaya bildirdi. Buna göre siyah-beyazlılar, Çin ekibi Hebei China kulübüne, Ersan'ın geçici transferi için bir kiralama bedeli ödemeyecek. Tecrübeli oyuncuya da 2016-2017 sezonu için 400 bin euro garanti ücret ödenecek. Yönetim, diğer oyuncuların bir çoğunun sözleşmesinde olan 'puan başına ücret' uygulamasının Ersan Gülüm için geçerli olmayacağını duyurdu.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:20
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