 Marsilya’dan Adriano atağı – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    ’dan atağı

    Marsilya’dan Adriano atağı
    Fransız ekiplerinden Marsilya, Beşiktaşlı Adriano'yu kadrosuna katmak istiyor. Sportif Direktörü olan efsane kaleci Zubizarreta, başarılı sol beki Fransız ekibine transfer etmek için çabalıyor. Ancak yönetiminin Adriano'yu bırakmak istemediği, yıldız futbolcunun sözleşmesinde ise sezon sonu için 7 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu bildirildi.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:06
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