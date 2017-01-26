Fransız ekiplerinden Marsilya, Beşiktaşlı Adriano'yu kadrosuna katmak istiyor. Marsilya Sportif Direktörü olan efsane kaleci Zubizarreta, başarılı sol beki Fransız ekibine transfer etmek için çabalıyor. Ancak Beşiktaş yönetiminin Adriano'yu bırakmak istemediği, yıldız futbolcunun sözleşmesinde ise sezon sonu için 7 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu bildirildi.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
Marsilya’dan Adriano atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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